Боестолкновения на прилежащей к аэропорту территории продолжаются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД правительства национального согласия Фатхи Али Башага.

Накануне силы Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под контроль международный аэропорт Триполи, а также два города.

Вечером Совбез ООН собрался на экстренное заседание в штаб-квартире в Нью-Йорке. По итогам было принято заявление с призывом к Ливийской национальной армии избежать военного столкновения.

Ранее МИД России призвал военные силы в Ливии отказаться от вооруженной борьбы за власть и вернуться к политическому урегулированию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва не поддерживает Хафтара и никак не участвует в конфликте на территории Ливии.

Правительственные войска Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа освободили аэропорт Триполи. Боестолкновения на прилежащей к аэропорту территории продолжаются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД правительства национального согласия Фатхи Али Башага.

Накануне силы Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под контроль международный аэропорт Триполи, а также два города.

Вечером Совбез ООН собрался на экстренное заседание в штаб-квартире в Нью-Йорке. По итогам было принято заявление с призывом к Ливийской национальной армии избежать военного столкновения.

Ранее МИД России призвал военные силы в Ливии отказаться от вооруженной борьбы за власть и вернуться к политическому урегулированию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва не поддерживает Хафтара и никак не участвует в конфликте на территории Ливии.

У России сложились приемлемые доверительные отношения с обеими сторонами конфликта в Ливии. Это может помочь в достижении нашей цели добиться снижения градуса конфликта в стране, — сказал в эфире «Эха Vjcrds» Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев подчеркнул, что ливийская проблема не имеет военного решения.