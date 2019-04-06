Восемь станций «фиолетовой» ветки московского метро закрываются до 11 апреля

5 дней не будут работать «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Это необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта.

Между станциями «Планерная» и «Пролетарская» по Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только поезда «Москва» повышенной вместимости, однако интервалы движения увеличат до 2-2,5 минут. Для пассажиров будут организованы четыре бесплатных автобусных компенсационных маршрута. Кроме того, 14 регулярных маршрутов станут бесплатными, на ряде других увеличат число автобусов и троллейбусов, добавятся экспресс-рейсы. В связи с закрытием станций метро изменится схема автомобильного движения на юго-востоке Москвы, обеспечивая приоритет городскому транспорту.