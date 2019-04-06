В Венесуэле ожидаются протестные акции

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против неспособности властей обеспечить базовые нужды населения. Так называемая «Операция Свобода», по намерению Гуайдо, призвана продемонстрировать нежелание жить в условиях отсутствия электро— и водоснабжения, а также основных товаров народного потребления. Между тем в МИД Венесуэлы сказали «Интерфаксу», что власти готовы дать отпор в случае провокаций на предстоящих митингах.