Командующий Ливийской национальной армией Хафтар отказался встречаться с главой столичного правительства Сараджем

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался встречаться с главой столичного правительства Фаизом Сараджем. Провести такие переговоры в Женеве предложил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на дипломатические источники в Совбезе ООН. По их словам, глава триполийского кабмина согласился встретиться с фельдмаршалом при условии «прекращения боевых и подстрекательских действий», но «Хафтар отклонил это предложение». Кроме того, как отмечает телеканал, спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе». Эмиссар ООН, по утверждению «Аль-Джазиры», выразил обеспокоенность тем, что «столкновения могут распространиться за пределы Триполи». Он также подтвердил, что остается в Ливии для «принятия решения о возможности созыва» Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченной на середину апреля в Гадамесе.