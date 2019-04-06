Мужская сборная России по керлингу уступила Японии со счетом 5:7 в своем заключительном матче на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Японии со счетом 5:7 в своем заключительном матче на чемпионате мира в канадском Летбридже. Ранее россияне уступили шотландцам, канадцам, швейцарцам, американцам, итальянцам, шведам и немцам. Победы были одержаны в играх против сборных Южной Кореи, Китая, Нидерландов и Норвегии. Российская команда потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от сборной Германии за два тура до конца первого этапа.