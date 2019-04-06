BMW выделит 1 миллиард евро на оплату возможного штрафа в связи с расследованием Еврокомиссии о картельном сговоре

«Это негативно повлияет на финансовые результаты в первом квартале этого года», — сообщается на сайте немецкого автоконцерна. На изучение претензий и проверку фактов потребуется время, потому сейчас рано давать оценку тому, насколько сильным будет это влияние, отметили в BMW. Ранее в ЕК сообщили, что подозревают BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства. В частности, речь идет об ограничении конкуренции в разработке технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей.