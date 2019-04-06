20 американских штатов подали в суд на администрацию президента в связи со строительством стены на границе с Мексикой

20 американских штатов подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Иск подан в суд штата Калифорния. Подчеркивается, что эти деньги, а речь идет о более чем 1,5 миллиардах долларов, изначально предназначались Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков и строительство военных объектов. Истцы также обращают внимание на то, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.