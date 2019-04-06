В день дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского в «Олимпийском» запланировано другое мероприятие

В день дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в «Олимпийском» запланировано другое мероприятие. С 19 по 21 апреля на стадионе анонсирован «Весенний книжный Медвин». Об этом сообщает издание «Украинские новости». На странице мероприятия в Facebook отмечается, что никаких официальных заявок на проведение других событий на стадионе не поступало. Организаторы книжной встречи также не получали от стадиона отказов в ее проведении.