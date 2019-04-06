Премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования

Он напомнил о двух профильных нацпроектах на встрече с руководством фракции КПРФ. Одной из главных задач нацпроекта «Наука», по словам главы правительства, является создание условий для исследований и для ученых, в частности, для молодых и перспективных специалистов. Медведев считает необходимым совершенствовать механизмы госаккредитации вузов, «вопросы, связанные с аспирантскими программами», а также искоренить обучение школьников в три смены. В начале года стало известно, что в течение шести лет на реализацию нацпроекта «Образование» планируется выделить 785 миллиардов рублей.