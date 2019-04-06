Boeing анонсировал сокращение производства самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 в месяц. Такое решение принято из-за приостановок поставок лайнеров данного типа. Отмечается, что это позволит «сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения». При этом руководство американской компании на данный момент не планирует сокращать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.

За последние пол года произошло две авиакатастрофы самолетов данной модели. 10 марта лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в окрестностях Аддис-Абебы. Погибли 157 человек. В октябре прошлого года жертвами крушения в Индонезии стали 189 человек.