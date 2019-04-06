В столице Алжира тысячи человек вновь вышли на улицы с требованием радикальных реформ политической системы страны

Демонстрации проходят каждую пятницу семь недель подряд. Они уже заставили президента страны Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку. Сейчас, согласно конституции, его пост должен временно занять спикер парламента. Но протестующие требуют отставки всех политиков, связанных с Бутефликой, правившего страной 20 лет. Тем временем, как сообщает Рейтер, под давлением военных уволен глава спецслужб Алжира генерал Таргат, близкий сподвижник Бутефлики. Ранее свои посты покинуло еще несколько его влиятельных союзников.