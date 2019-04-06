США намерены внести иранский Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Госдепартамент может сделать официальное заявление по этому поводу уже в ближайший понедельник. Это будет первый случай, когда США внесут в список террористических организаций официальный орган иностранного государства.

Корпус стражей исламской революции был создан в апреле 1979 года из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Он подчиняется Верховному лидеру Ирана.