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03:05, 06 апреля 2019

США намерены внести иранский Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций

США намерены внести иранский Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Госдепартамент может сделать официальное заявление по этому поводу уже в ближайший понедельник. Это будет первый случай, когда США внесут в список террористических организаций официальный орган иностранного государства.
Корпус стражей исламской революции был создан в апреле 1979 года из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Он подчиняется Верховному лидеру Ирана.



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