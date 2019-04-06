Япония подняла истребители на перехват российского патрульного самолета, который приблизился к ее госгранице

Об этом сообщает Минобороны страны, публикуя карту, на которой обозначена траектория полета Ил-38. На схеме видно, что самолет, летевший у южных территорий Японии и близ Корейского полуострова, границу не пересекал. Японцы также опубликовали фото Ил-38. Как сообщает российское Минобороны, патрульный самолет выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. На отдельных этапах пути его сопровождали японские и корейские истребители. В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами.