Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни

Он очень долго болел, сообщил РБК глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, сейчас решаются вопросы с местом погребения и церемонией прощания.

Ковалев возглавлял спецслужбу с 1996 по 1998 год, его преемником на этом посту стал Владимир Путин.

С 1999 года Ковалев был депутатом Госдумы нескольких созывов. В последнее время он возглавлял комитет по безопасности и противодействию коррупции и руководил российской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ.