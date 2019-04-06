Amnesty International передала в СК около 30 тысяч подписей с требованием освободить Анастасию Шевченко

Amnesty International передала в Следственный комитет около 30 тысяч подписей с требованием освободить члена общественной организации «Открытая Россия» Анастасию Шевченко. Правозащитники также просят прекратить ее уголовное преследование. Подписи собраны нидерландской секцией организации.

В конце января Шевченко стала фигуранткой первого в России уголовного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации. 15 марта суд продлил ей домашний арест на три месяца.