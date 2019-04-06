Роспотребнадзор поддержал идею Минздрава блокировать сайты с призывом отказываться от прививок

В ведомстве заявили об «активизации антивакцинального лобби» в мире. Роспотребнадзор также призывает ужесточить законодательство по части требований к обследованию детей перед вакцинацией, создания единой базы данных по вакцинации, расширения списка профессий, предусматривающих обязательные прививки, а также в разделе санитарных требований к мигрантам. Ранее в Минздраве сообщили о подготовке законопроекта о запрете призывов против вакцинации.