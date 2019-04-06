Совбез ООН призвал Ливийскую национальную армию, подконтрольную Халифе Хафтару, избежать военного столкновения

Совбез ООН призвал Ливийскую национальную армию, подконтрольную фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного закрытого заседания. Участники поддержали усилия генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и его спецпредставителя Гасана Саламе по урегулированию в Ливии. Члены Совбеза также «выразили глубокую озабоченность военными действиями вблизи Триполи, которые угрожают стабильности Ливии и перспективам

посредничества ООН, а также всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса».