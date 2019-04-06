США серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение. Об этом заявил в ходе брифинга представитель американской администрации высокого ранга. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон в состоянии усилить нажим на Каракас только за счет применения военной силы, а экономические и политические санкции практически исчерпаны.