Министр инфраструктуры Украины анонсировал отмену через несколько лет поездов из Киева и Львова в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал отмену через несколько лет поездов из Киева и Львова в Москву. Он пояснил УНН, что в прошлом году Украина впервые зафиксировала больший пассажиропоток в сторону Евросоюза, чем в восточном направлении. По словам Омеляна, тренд на падение перевозок в сторону России сохраняется ежегодно, так как все больше украинцев осознают, что в ЕС можно зарабатывать больше, чем в России.