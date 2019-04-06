Госорганам могут разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток

Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг. Он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Речь идет о случаях «не терпящих отлагательства», когда банковский счет используют для финансирования террористической или экстремисткой деятельности, а также для проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка. При этом необходимо наличие достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений. Соответствующие полномочия предлагается дать ограниченной категории должностных лиц. В течение 24 часов после принятия решения об этом необходимо уведомить Генпрокуратуру. Она, в свою очередь сможет опротестовать решение.