Япония подняла истребители на перехват патрульного самолета ВВС России

Он находился в небе над Японским морем. При этом российский противолодочный Ил-38 не нарушал воздушного пространства Японии, сообщает Минобороны Японии. Как пояснили в российском военном ведомстве, самолет морской авиации 5 апреля выполнял плановый полет над нейтральными водами Японского моря, передает ТАСС. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российский самолет сопровождали японские и корейские истребители. В ведомстве подчеркнули, что все полеты ВВС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.