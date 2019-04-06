Силы ливийского правительства национального согласия заявили о восстановлении контроля над аэропортом Триполи, ранее захваченного армией Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. По данным Рейтер, на прилежащей к аэропорту территории боестолкновения продолжаются. Фельдмаршал Хафтар объявил о наступлении на столицу в ночь на пятницу. Он объяснил, что цель его операции — освободить Триполи от власти незаконных формирований.

Вечером Совбез ООН собрался на экстренное заседание в штаб-квартире в Нью-Йорке. Встреча, созванная по инициативе Великобритании, проходила в закрытом режиме. Она продолжалась более двух часов. По итогам было принято заявление с призывом к

Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.

Ранее МИД России призвал военные силы в Ливии отказаться от вооруженной борьбы за власть и вернуться к политическому урегулированию.