В Москве временно закрывают участок Таганско-Краснопресненской линии метро

До 10 апреля включительно поезда не будут курсировать между станциями «Пролетарская» и «Котельники».

Часть фиолетовой ветки метро закрывают ради строительства Некрасовской линии метро. Ее первый участок – от станции «Некрасовка» до станции «Косино» — власти планируют запустить уже этим летом. При этом «Косино» будет связана пересадкой со станцией «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линией. Столичная мэрия намерена организовать 18 бесплатных маршрутов наземного транспорта: из них 14 регулярных и 4 компенсационных. На ряде направлений увеличат число автобусов и троллейбусов. Тем временем между станциями «Планерная» и «Пролетарская» поезда будут курсировать с увеличенным интервалом – до 2-2,5 минут. В столичном департаменте транспорта это объяснили тем, что будут недоступны участки пути, используемые для быстрого оборота составов. При этом власти подчеркнули, что пассажиров линии будут перевозить только поезда «Москва».

Полностью Некрасовскую линию метро планируется запустить в следующем году.