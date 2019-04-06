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00:04, 06 апреля 2019

Глава Следственного комитета поручил проверить законность строительства жилья вблизи Пулковской обсерватории

Такое решение Александр Бастрыкин принял из-за многочисленных публикаций в СМИ.
Следователи изучат законность решения петербургского Госстройнадзора, который позволил возводить вблизи Пулковской обсерватории жилой комплекс. Такой вывод следует из приказа главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, причиной проверки стали многочисленные публикации в СМИ, а также протесты активистов и градозащитников. Напомню, вблизи обсерватории компания Сетл Сити намерена построить комплекс «Планетоград». Изначально планировалось, что это будут несколько высоток, однако позже девелопер пообещал сделать проект средней этажности. Ученые и градозащитники пытались оспорить разрешение на стройку в суде, однако безуспешно. В итоге, Верховный суд признал строительство законным.

В июне прошлого стало известно, что Пулковская обсерватория закроет наблюдательные программы и перенесет их на другие базы. Скорее всего, на Кавказ.



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