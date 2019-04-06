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00:00, 06 апреля 2019

В Венесуэле сегодня должна начаться операция по свержению власти Николаса Мадуро

Ее анонсировал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Первая фаза операции «Свобода» подразумевает создание в каждом регионе параллельных структур власти. По мнению оппозиции, это вместе с мощными уличными протестами должно привести к падению режима Николаса Мадуро. Массовые демонстрации продолжаются с перерывами с января, когда лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом. Его признали в качестве легитимного главы государства США, Канада, страны Европы и Латинской Америки, но реальной власти в стране у Гуайдо нет. В марте Венесуэла пережила два масштабных отключения электричества. Не работало большинство офисов, были закрыты школы. В стране прошли протесты с требованиями вернуть свет, газ и воду. Власти обвинили в отключениях неких диверсантов.

В правительстве страны пообещали отреагировать на протесты в случае провокаций.



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