В Чувашии следователи возбудили второе дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Константина Ишутова

Об этом сообщает издание «7х7». Претензии связаны с публикацией девятилетней давности. Тогда Ишутов разместил пост в «Живом журнале». Он обвинил власти Чувашии в том, что они допускают существование заброшенных могил, в то время как немцы ухаживают за могилами. В итоге были сделаны выводы, что Ишутов реабилитирует нацизм и оправдывает идеологию фашисткой Германии.

Первое дело на блогера завели в прошлом году. Поводом стала фотография листовки времён Третьего рейха в фэйсбуке. Кроме того, Ишутова обвиняют в распространи детской порнографии.

Два года назад полиция требовала, чтобы Константин Ишутов удалил публикации о том, как его задерживали на акции сторонников Алексея Навального. В МВД настаивали, что публикации унижают честь и достоинство полицейских. Верховный суд встал на сторону Ишутова.



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