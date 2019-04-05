Умер экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалёв

Он скончался на 70-м году жизни, сообщает агентство ТАСС. Информацию подтвердил глава фракции «Единая Россия». Сергей Неверов написал в фэйсбуке (цитата): «Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком». Неверов добавил, что у него с Ковалёвым связано много хороших и добрых воспоминаний.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в котором работал Николай Ковалёв, сообщили агентству Интерфакс, что он умер после продолжительной болезни.