Американский журнал Time поместил на обложку нового номера Владимира Путина

Президент России изображён опирающимся на земной шар. На нём отмечены государства, на политику которых Путин, по мнению изданию, пытается повлиять. На обложку также помещён анонс статьи под названием «Другой заговор России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы. Взгляд изнутри его растущей империи государств-изгоев». В материале говорится об участии России в конфликтах в Венесуэле, Ливии и Сирии, а также об интересах в Судане. Автор Саймон Шустер пишет, что Владимиру Путину удалось построить цитата – «разношёрстную империю тиранов и недееспособных государств».