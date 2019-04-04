МВД Татарстана организовало проверку по факту сбора информации о школьницах в хиджабах

Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского управления министерства сообщает агентство Интерфакс. Ранее адвокат Руслан Нагиев рассказал «Эху Москвы», что в Казани полиция попросила школы доложить об ученицах, которые носят хиджабы. По его сведениям, педагогов попросили предоставить характеристики не только на школьниц, но и на их семьи. Кроме того, полицейские запросили доступ к документам о беседах школьного психолога с ученицами, чтобы выяснить, какого течения в исламе те придерживаются. Всё это объясняется служебной необходимостью. Адвокат подчеркнул, что это незаконный сбор личных данных детей без согласия родителей и дискриминация. Он готовит обращение в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в республике.