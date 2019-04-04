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Эксклюзив Эха 22:18, 05 апреля 2019

Косачев: Вина в отсутствии посла РФ лежит на Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает проигрыш Порошенко на президентских выборах лучшим вариантом для русско-украинских отношений.

Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас нет посла на Украине и, подозреваю, что долго не появится, потому что украинцы не хотят нормализовывать наши отношения. Весь смысл происходящего сейчас на Украине – удерживать страну на максимально антироссийских позициях, жить в состоянии конфликта и через это обеспечивать свое сближение с евро-атлантическими структурами», — сказал он.



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