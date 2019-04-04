Косачев считает проигрыш Порошенко на выборах лучшим вариантом для русско-украинских отношений

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает проигрыш Порошенко на президентских выборах лучшим вариантом для русско-украинских отношений. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Лично я считаю, что нам было бы лучше, если бы Порошенко проиграл. Не говорю, что лучше, чтобы Зеленский выиграл. Но с ним появилась бы надежда, что что-то переменится в той безнадежной ситуации, в которую вверг наши двусторонние отношения господин Порошенко», — сказал он.