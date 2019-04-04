Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не считает выборы президента Украины честными и демократичными. Об этом сенатор сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не удовлетворен демократичностью этих выборов. Во-первых, потому что они проходили в стране, на части территории которой эти выборы организовать было невозможно, так как там идет гражданская война», — сказал К.Косачев.

При этом сенатор выразил убеждение, что «саботаж минских соглашений в течение последних 4-х лет был частью политического плана Порошенко на переизбрание в 2019 году». «Если бы этот конфликт на юго-востоке получил бы мирное разрешение, эти территории вернулись бы в правовое пространство Украины, и минские соглашения были бы реализованы. Если бы 2 млн человек, которые живут на юго-востоке, смогли голосовать, Порошенко не получил бы от них ни одного голоса», — заявил К.Косачев.

Он также подчеркнул, что Киев не обеспечил возможность для голосования гражданам Украины, которые проживают в России. «Если бы президент Украины хотел бы организовать эти выборы демократично, он настоял бы на том, чтобы бы открыть избирательные участки и на территории России. Сейчас же эти два обстоятельства для меня данные выборы признать демократичными совершенно точно не позволяют», — заключил К.Косачев.