Косачев допускает выход России из Парламентской ассамблеи Совета Европы в июле

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допускает возможность выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы в июле. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Теоретически мы допускаем выход России из Совета Европы. Первого июля истекает двухлетний срок, когда Россия не выплачивает взнос за членство», — сказал он.

К.Косачев также добавил, что потенциальный выход из Совета Европы также означает выход из-под юрисдикции Европейского суда про правам человека.