Косачев: Россия выступает против любого внешнего вмешательства в дела Сирии и Венесуэлы

Россия выступает против любого внешнего вмешательства в дела Сирии и Венесуэлы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Мы пытаемся защитить право этих народов разбираться друг с другом самостоятельно. Внешнее вмешательство возможно только в том случае, когда происходит откровенный геноцид или массовая резня. Это совершенно точно не случай Венесуэлы. Там есть огромные проблемы социально-экономического характера, но нет ситуации, когда президент пытался утопить свое гражданское общество в крови. В Сирии идет очень тяжелая гражданская война, но это не тот случай, когда нужно срочно расстреливать правительство и наводить порядок военной силой», — сказал К.Косачев.

При этом он подчеркнул, что Россия «и в том, и в другом случае не является стороной конфликта и не поддерживает президента Сирии Башара Асада и президента Венесуэлы Николаса Мадуро». «Мы с удовольствием увидим, как там политическим путем будет меняться власть. Если кто-то вместо Асада или Мадуро возьмет на себя ответственность за управление страной и сделает это конституционным путем, Россия будет первой аплодировать такому решению. Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это будет для России нормальным, приемлемым решением, лишь бы его не привозили и не приносили на штыках извне», — заключил К.Косачев.