Косачев ждет провокаций со стороны Порошенко во втором туре выборов президента Украины
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ждет провокаций со стороны Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Об этом сенатор сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я жду каких-то потрясений, жду провокаций со стороны Порошенко, потому что, в отличие от Зеленского, ему есть, что терять», — заявил К.Косачев.
По его мнению, «Зеленский совершенно точно не собирался становиться президентом, поэтому его выход из этой кампании будет таким же легким, как и вход». «Если даже Зеленский проиграет, он все равно будет национальным героем, который смог на равных сражаться с действующим президентом. Его телевизионные рейтинги в любом случае подрастут», — уточнил сенатор.
Что касается Порошенко, с точки зрения К.Косачева, для него проиграть эти выборы «смерит подобно». «Для Порошенко сейчас ситуация: «Либо в ЗАГС, либо к прокурору». Если он проигрывает, то идет под следствие и отвечает за коррупцию, за обогащение, за юго-восток Украины, возможно, за Одессу и Майдан. Думаю, чтобы не допустить этого, Порошенко будет идти готов во все тяжкие. Ожидаю очень серьезных провокаций, в том числе на российском направлении», — заключил сенатор.