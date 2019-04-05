Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту грузов

В организации претензии Киева сочли необоснованными. Москва заявила о победе.

Киеву не удалось оспорить в ВТО действия Москвы. Претензии касались полного запрета на провоз через Россию украинских продуктов, попадающих под действие эмбарго, а также ограничений на транзит украинских грузов в Казахстан и Киргизию. Товары можно было завезти только через территорию Белоруссии, а затем уже России – дорога, таким образом, занимала намного больше времени. Так Москва ответила на введение режима свободной торговли Украины и Евросоюза в начале 16го года. У российских властей были основания ввести ограничения в интересах национальной безопасности и в условиях чрезвычайных обстоятельств, решила Третейская группа по спорам в ВТО. В России говорят о победе и отмечают, что впервые в истории торговой организации вынесено решение, которое признаёт право страны на ограничения по соображениям национальной безопасности. В Мнэкономразвитии России надеются на то что это может помочь Москве в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.

Президент Пётр Порошенко ранее называл ограничения по транзиту экономической агрессией Москвы и одной из причин падения уровня жизни на Украине. Решение Третейской группы ВТО не окончательное. Украина может обжаловать его в апелляционной инстанции этой организации.