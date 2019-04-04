В Нью-Йорке должно начаться экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации в Ливии

В Нью-Йорке в ближайшие минуты должно начаться экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации в Ливии. Накануне командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. При этом он уведомил генсека ООН Антониу Гутерриша, что не собирается вести диалог с террористами и освободит от них столицу страны.

МИД России призвал стороны конфликта в Ливии проявить спокойствие и сдержанность. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сказал в эфире «Эха Москвы», что цель России – помочь снизить градус конфликта.

Осенью прошлого года газета The Sun сообщала, что Россия направила в Ливию военных. Источники издания говорили, что российский контингент в Ливии занимается подготовкой войск Хафтара. В Москве это отрицали.