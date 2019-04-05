В ХМАО СК отказался возбуждать уголовное дело о пытках последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы»

В Ханты-мансийском округе Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о пытках последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает сайт Znak.com со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Югре Наталью Стрелкову. В самом управлении СК по региону подтвердили, что не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Последователей организации задержали в Сургуте в середине февраля. Семь человек рассказали, что их пытали. В России «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией. Она запрещена судом.