Родители воспитанников московских детских садов, заболевших дизентерией, пожаловались на новые случаи пищевых отравлений. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Он ссылается на представителя группа родителей Любовь Борисову. По ее сведениям, последние случаи в московских детских садах были выявлены во второй половине марта. Приезжали представители Роспотребнадзора, были взяты анализы, но родителям до сих пор ничего не сообщили о причинах и источнике заражения. Борисова добавила, что Минсельхоз отказался работать над законопроектами, направленными на защиту и контроль детского питания, поскольку, по ее словам, не отделяет его, к примеру, от питания в армии.

В конце прошлого года в детских садах Москвы произошла вспышка дизентерии. Родители утверждали, что питание в эти детские сады поставляли компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют поваром Путина.