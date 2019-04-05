Вокалист «Роллинг Стоунз» Мик Джаггер пошел на поправку после операции

Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере. 75-летний музыкант поблагодарил поклонников за поддержку и врачей за хорошую работу. Накануне журнал «Билборд» писал, что Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка. Из-за необходимости медицинского вмешательства группа «Роллинг Стоунз» отложила концертный тур по городам США и Канады, который был запланирован с апреля по июль.