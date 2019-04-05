Президент США Дональд Трамп вновь намерен пропустить ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома

Американский лидер назвал это мероприятие скучным и негативным. При этом Трамп добавил, что любит позитивные вещи, поэтому отправится в этот день на встречу с избирателями.

Президент США не присутствовал ни на одном ежегодном ужине ассоциации с момента вступления в должность, — отмечает издание «Политико». Трамп регулярно критикует СМИ, обвиняет их в публикации фейковых новостей и называет врагами народа. Ужин ассоциации ежегодно проводится с 20-х годов прошлого века. Традиционно на мероприятии всегда присутствовали глава государства и вице-президент США.