Бывший полицейский обратился в Верховный суд из-за запрета сотрудникам МВД выезжать за границу

Об этом сообщает «Новая газета». По данным издания, с иском обратился Максим Лужных. Заседание назначено на 23 апреля. Ответчиком выступает МВД.

Поводом стало увольнение полицейского, занимавшего пост командира взвода ДПС в Южном округе Москвы. Он лишился работы после того, как 3 года назад во время отпуска съездил в Болгарию и Доминикану. Изначально иск был подан в Нагатинский суд. Эта и другие инстанции приняли решение в пользу МВД.