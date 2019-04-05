Роскомнадзор объяснил блокировку статей о главе ВТБ Андрее Костине и журналистке ВГТРК Наили Аскер-заде запретом на распространение информации об их отношениях. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Роскомнадзор ссылается на решения суда. В ведомстве говорят, что у них есть полномочия для ограничения доступа к этим сведениям. Между тем, юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов сказал «Медиазоне», что такая трактовка не соответствует закону. Он назвал это произволом и злоупотреблением.

Всего Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на сайты, где упоминаются Костин и Аскер-заде. Об этом сообщила газета «Ведомости». Накануне стало известно, что Яндекс.Дзен заблокировал публикацию сайта «База», в которой говорилось, что телеведущая могла получить две квартиры в элитном жилом комплексе от банка ВТБ из-за особых отношений с Костиным.