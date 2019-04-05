Роспотребнадзор поддержал инициативу Минздрава о блокировке публичных призывов к отказу от прививок

В ведомстве заявили, что информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и, не являясь объективной, подрывает доверие граждан к вакцинации.

Ранее сегодня стало известно, что Минздрав работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок. Ведомство предложило блокировать сайты с такими призывами и ввести за распространение подобных сведений административную ответственность.