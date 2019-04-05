Глава СК распорядился проверить законность строительства жилого комплекса на территории Пулковской обсерватории

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился проверить законность строительства жилого комплекса на территории Пулковской обсерватории в Петербурге. Об этом говорится на сайте Следственного комитета. Там отмечается, что поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Как отмечает сайт «Медиазона», проект застройки на территории обсерватории утвердили еще 5 лет назад. Градозащитники пытались оспорить решение, ссылаясь на то, что возведение домов помещает работе астрономов. Однако Верховный суд признал строительство законным. В прошлом году стало известно, что обсерватория собирается свернуть наблюдательные программы и перенести их на другие базы.