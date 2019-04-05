В Новосибирске мать третьеклассника пожаловалась в полицию на коллективную травлю сына

Об этом пишет сайт «Тайга.инфо». Возбуждено административное дело о побоях. Екатерина Клыкова рассказала сайту, что на протяжении двух лет семь человек систематически избивают и унижают ее сына. Она добавила, что обращалась к классному руководителю, но травля не прекратилась.

Между тем, родители одноклассников сына Клыковой направили в редакцию «Тайги.инфо» письмо в поддержку классного руководителя. Они предложили изданию удалить публикацию. Директор школы №48 Елена Абрамовская сообщила, что сейчас проводится внутренняя проверка. Результаты станут известны на следующей неделе.