В Казани полиция попросила школы доложить об ученицах, которые носят хиджабы

Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на адвоката из Татарстана Руслана Нагиева. Он утверждает, что полиция адресовала просьбу учителям. По сведениям адвоката, педагогов попросили предоставить характеристики не только на школьниц, но и на их семьи. Кроме того, полицейские запросили доступ к документам о беседах школьного психолога с ученицами, чтобы выяснить, какого течения в исламе те придерживаются. Всё это объясняется служебной необходимостью. Адвокат подчеркнул, что это незаконный сбор личных данных детей без согласия родителей и дискриминация. Он готовит обращение в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в республике.