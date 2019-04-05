Новым президентом Всемирного банка стал заместитель министра финансов США Дэвид Мелпас

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, он приступит к своим обязанностям в предстоящий вторник. Мелпас будет возглавлять все организации группы Всемирного банка в ближайшие пять лет.

Замминистра финансов США был единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру предложил американский лидер Дональд Трамп после того, как предыдущий президент Всемирного банка, Джим Йон Ким, объявил о досрочной отставке.