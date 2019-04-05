В Петербурге прокуратура внесла представление об устранении нарушений временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову. Это связано с некачественной уборкой снега зимой, — пишет сайт «Фонтанка». Ведомство сообщило, что городской комитет по благоустройству не контролировал уборку улиц, техники не хватало, а ту, что есть, использовали неэффективно.

Минувшей зимой от жителей Петербурга поступало множество жалоб на нерасчищенные улицы. Так, накануне «Фонтанка» рассказывала историю жительницы города, которая в январе пожаловалась на лед у автобусной остановки и в апреле получила от городских властей ответ о том, что проблема устранена.