Еврокомиссия готова сотрудничать с любым победителем президентских выборов на Украине

С таким заявлением выступила зампред генерального директората по политике соседства Катарина Матернова.

Напомним, во второй тур президентских выборов на Украине проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Социальная сеть «Одноклассники» начала переговоры о трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК. По сведениям издания, трансляцию собираются вести на русском и украинском языках, а зрителям предложат голосовать за участников. Представитель соцсети подтвердил, что переговоры ведутся.

Отметим, что социальная сеть «Одноклассники» заблокирована на Украине. Блокировка этого ресурса, а также соцсети ВКонтакте, сервисов Яндекса и других сайтов началась два года назад по распоряжению президента Украины Петра Порошенко.